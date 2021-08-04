Гривня на закритті міжбанку ослабла

фото: нбу

4 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,89 — 26,91 гривні;

Євро — 32,05 — 32,07 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,85 — 27,04 гривні. Євро купують за 31,73 гривні, продають за 32,05 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,95 – 27,03 гривні, євро – 31,82 – 31,96 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк не змінив офіційний курс гривні до долара, встановивши його на 4 серпня на рівні 26,84 гривні.

4 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

Економічна правда