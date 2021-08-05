Курс валют на 5 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
5 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,93 — 26,95 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,93 — 26,95 гривні;
Євро — 31,92 — 31,93 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,86 — 27,06 гривні. Євро купують за 31,70 гривні, продають за 32,04 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,94 – 27,01 гривні, євро – 31,86 – 31,93 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 4 серпня на рівні 26,84 гривні.
4 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,95 — 26,97 гривні.
Економічна правда
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