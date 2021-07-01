Уряд оголосив конкурс на голову Державної митної служби

фото: Держмитниця

Уряд 1 липня оголосив конкурс на посаду голови Державної митної служби.

Про це йдеться у розпорядженні №699-р від 30 червня 2021 року, яке опублікували на Урядовому порталі.

Відповідно до розпорядження, умови оплати праці передбачають посадовий оклад у розмірі 29,4 тис грн, до якого додаються надбавки за ранг й інші надбавки і стимулюючі виплати.

Голову Держмитниці призначать на п'ять років або на рік з правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.

Чинного голову Держмитниці Павла Рябікіна призначили головою відомства у листопаді 2020 року за карантинною процедурою.

Нагадаємо:

18 листопада 2020 року Кабмін призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

У жовтні Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.

Економічна правда