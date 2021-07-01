Уряд оголосив конкурс на голову Державної митної служби
Уряд 1 липня оголосив конкурс на посаду голови Державної митної служби.
Про це йдеться у розпорядженні №699-р від 30 червня 2021 року, яке опублікували на Урядовому порталі.
Відповідно до розпорядження, умови оплати праці передбачають посадовий оклад у розмірі 29,4 тис грн, до якого додаються надбавки за ранг й інші надбавки і стимулюючі виплати.
Голову Держмитниці призначать на п'ять років або на рік з правом повторного призначення без проведення конкурсу для осіб, старше 65 років.
Чинного голову Держмитниці Павла Рябікіна призначили головою відомства у листопаді 2020 року за карантинною процедурою.
Нагадаємо:
18 листопада 2020 року Кабмін призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.
У жовтні Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua