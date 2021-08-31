Акції Apple сягнули рекорду після чуток про супутниковий зв’язок у iPhone 13

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Акції техгіганта Apple на торгах 30 серпня зросли на 3% і встановили новий максимум для компанії зі значенням у 153,12 долара – напередодні з’явилися чутки про наявність у iPhone 13 супутникового зв’язку.

Про це йдеться у даних Markets Insider.

Акції компанії на закритті торгів зросли до рекорду у 153,12 долара, після чого на попередніх торгах 31 серпня впали до 152,57 долара.

Компанія Apple у вересні під час презентації повинна анонсувати випуск нового покоління смартфонів iPhone, офіційної дати релізу досі немає. Проте 31 серпня Bloomberg повідомило, що Apple може додати у майбутні iPhone супутниковий зв'язок на випадок екстрених ситуацій.

Така функція дасть власникам смартфонів можливість зв'язатися зі службами порятунку там, де немає мережі.

Крім того, пише Bloomberg, на тлі чуток про нову технологію iPhone акції компанії супутникового зв’язку Globalstar злетіли на 64% на торгах 30 серпня. Раніше вона повідомила про угоду з компанією, назву якої не розголошували, щодо розробки нової послуги. Це стало основою для спекуляцій про її можливу співпрацю з Apple.

Нагадуємо:

Повідомлялось, що компанія Apple має у вересні анонсувати випуск нового покоління смартфонів iPhone - аналітики кажуть, що найбільші зміни будуть стосуватись камер та процесора, загалом буде не так багато оновлень.

Компанія Apple прозвітувала про 21,7 млрд дол прибутку за квартал, який закінчився у червні, це - найкращий результат за 45-річну історію компанії.

Економічна правда