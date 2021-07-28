Кращий результат за 45 років: прибуток Apple зріс до майже 22 мільярдів доларів

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Компанія Apple прозвітувала про 21,7 млрд дол прибутку за квартал, який закінчився у червні, це - найкращий результат за 45-річну історію компанії.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

При цьому, виручка компанї за квартал зросла 36% до 81,4 млрд дол проти очікуваних аналітиками 73,33 млрд дол.

У перерахунку на акцію Apple заробила 1,30 дол, це перевищило очікування аналітиків (очікували 1,01 дол за акцію).

Повідомляється, що кожна з основних продуктових лінійок Apple росла на понад 12% у річному вимірі.

При цьому, продажі iPhone зросли майже на 50% в річному вимірі (39,57 млрд дол проти 34,01 млрд дол).

Нагадаємо:

Ціна акції американської компанії Apple на торгах 9 липня перевищила позначку в 145 дол, оновивши свій січневий рекорд собівартості (тоді вартість кожного цінного паперу становила 143,16 дол).

Економічна правда