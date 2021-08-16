Apple планує у вересні представити новий iPhone – ЗМІ

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Компанія Apple має у вересні анонсувати випуск нового покоління смартфонів iPhone - аналітики кажуть, що найбільші зміни будуть стосуватись камер та процесора, загалом буде не так багато оновлень.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на аналітиків та Bloomberg.

"Ми очікуємо, що Apple представить нові моделі десь наступного місяця, як і щороку.

Apple, звичайно, не говорить про те, що буде в майбутньому. Представник компанії відмовився коментувати майбутні новинки", - пише газета.

Аналітики, опитані виданням, кажуть, що нові iPhone Pro і Pro Max, зокрема, матимуть покращену камеру з підтримкою портретного режиму (автоматичне розмиття фону) відео, а також покращиться сама якість відеозйомки.

Як пише Марк Гурман з Bloomberg, очікується, що дизайн смартфона не зазнає серйозних змін, окрім невеликої виїмки у верхній частині екрану.

Також Гурман пише, що смартфон отримає швидкий чіп A15.

Він також очікує нових можливостей камери (портретний режим відео, нова система фільтрів на основі штучного інтелекту, більш якісний запис відео в ProRes для моделей Pro).

"Попри досить легкі оновлення, я думаю, що ці нові моделі слід називати iPhone 13 - а не 12S. Apple використовує фірмовий знак "S", щоб сигналізувати про те, що новий iPhone не є настільки значним оновленням, але такі моделі все ще часто мають ключові нові функції, які споживачі вимагали", - пише Гурман.

Прогнозується також, що розшириться використання мережі 5G на більшу кількість країн Азії і Європи - про це заявив аналітик з Juniper Research Адам Уірс.

Нагадаємо:

Компанія Apple прозвітувала про 21,7 млрд дол прибутку за квартал, який закінчився у червні, це - найкращий результат за 45-річну історію компанії.

Економічна правда