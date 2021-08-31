Чергові аукціони по зерновозах УЗ: вартість зросла на 17%

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"Укрзалізниця" реалізувала чергову партію зерновозів через аукціони в системі "Прозорро.Продажі" - середня вартість вагонів виросла на 17,2 % від початкової вартості.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Загалом на аукціонах 30 серпня висавиил 20 лотів - 388 вагонів зерновозів, лоти від 5 до 54 вагонів.

"За підсумками англійських аукціонів середня ціна аукціонів склала 1172,5 грн/доба: так, початкова вартість становила 1000 грн, а максимальна ціна лота сягнула понад 1500 грн.

Усі переможці торгів гарантовано отримують свої вагони в установлені терміни", - йдеться у повідомленні.

Наступні аукціони відбудуться 1-3, 6-10, 13 та 14 вересня. На ці торги планують виставляти по 500 вагонів-зерновозів, 24 лоти (10-50 вагонів).

"Таким чином, компанія реалізовує через систему Прозорро.Продажі близько 80 % парку зерновозів.

Крім того, на електронних торгах Укрзалізниця реалізовує піввагони, цементовози, криті вагони та цистерни", - резюмували в УЗ.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" розподілятиме послугу перевезення вантажів у гостродефіцитному рухомому складі через систему "Прозорро. Продажі" - таким чином в УЗ розраховують ліквідувати можливі зловживання під час розподілу вагонів, зокрема зерновозів.

На перших аукціонах у системі "Прозорро. Продажі" на перевезення вантажів в зерновозах "Укрзалізниці" вартість перевезення зросла вдвічі - початкова ціна була 540 грн, а середня ціна склала 1004 грн.

Раніше новопризначений в.о. голови правління Укрзалізниці Олександр Камишін заявив, що підготовка до зернового сезону цьогоріч була провалена: виконано лише 15% ремонтів, готові до експлуатації лише 26% зерновозів.

Економічна правда