Новий очільник УЗ Камишін: Підготовка до зернового сезону цьогоріч провалена

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Новопризначений в.о. голови правління Укрзалізниці Олександр Камишін заявив, що підготовка до зернового сезону цьогоріч була провалена: виконано лише 15% ремонтів, готові до експлуатації лише 26% зерновозів.

Про це він розповів в інтерв’ю Інтерфакс-Україна.

За словами Камишіна, з 11,4 тисячі вагонів-зерновозів "Укрзалізниці" готові тільки 3 тисячі, а ще близько 2,7 тисячі – в сезонному резерві, "який вже пізно "піднімати", тому що сезон почався".

Решта зерновозів не пройшли своєчасні ремонти: на 9 липня виконано тільки 15% запланованих ремонтів, а 85% провалено. Робочий парк в піковий сезон, зазначив він, – це 11,4 тис. зерновозів. "На жаль, але за пару місяців просто неможливо відремонтувати ні 3 тис. зерновозів, ні тим більше необхідні 6 тисячі", – підсумував Камишін.

Очільник УЗ додав, що компанія "не готова до зернового сезону не лише за вагонами, але і за локомотивами. Причому за локомотивами проблема виникла через те, що не були вчасно закуплені всі необхідні ходові запчастини для ремонтів".

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Нагадуємо:

Кабмін призначив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, який 7 років працював менеджером з інвестицій в холдингу SCM Ріната Ахметова.

Рада нацбезпеки виносила питання Укрзалізниці на своє засідання 30 липня. Зокрема, тоді було ініційоване введення тимчасового керівництва на підприємстві до обрання голови правління та формування повноцінних органів управління товариства через критичний стан підприємства.

РНБО з посиланням на дані Служби безпеки вказує на аварійний стан інфраструктури та рухомого складу, інвестиційні питання, трудові, проблеми тарифного регулювання та критичний фінансовий стан компанії.

Рада також заявила, що економічно необґрунтовані тарифи УЗ можуть призвести до банкрутства компанії, а борги компанії – до технічного дефолту.

Економічна правда