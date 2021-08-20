"Укрзалізниця" буде розподіляти вагони-зерновози через "Прозорро. Продажі"

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"Укрзалізниця" розподілятиме послугу перевезення вантажів у гостродефіцитному рухомому складі через систему "Прозорро. Продажі" - таким чином в УЗ розраховують ліквідувати можливі зловживання під час розподілу вагонів, зокрема зерновозів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

В УЗ додали, що 20 серпня 2021 року відбудуться перші аукціони, на які виставлено 7 лотів (173 вагони) на перевезення вантажів у вагонах-зерновозах парку Укрзалізниці.

"Вантажовласникам пропонується взяти участь у змаганнях за такі лоти: 1 лот - 5 вагонів, 2 лоти по 10 вагонів, 2 лоти по 20 вагонів і 2 лоти по 54 вагони", - йдеться у повідомленні.

"Наразі зерновозів власності товариства не вистачає для задоволення потреб ринку, до того ж зернотрейдери скаржаться на надання преференцій окремим замовникам.

Тому вагони-зерновози виставляємо одні з перших на торги. У майбутньому ми плануємо до 80% парку дефіцитного рухомого складу розподіляти через систему аукціону. Паралельно працюємо над розробкою найбільш оптимальної системи руху", - заявив заступник директора Департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов.

"Через систему "Прозорро. Продажі" вже продаються послуги з перевезення в цементовозах та цистернах, на черзі піввагони та криті вагони. Торги проводяться в режимі англійського аукціону на підвищення ціни. У такому ж режимі буде проведений аукціон гостродефіцитного парку вагонів, якими є зерновози", - пояснили в компанії.

"Таким чином ми отримуємо найкращу ціну за користування нашим вантажним парком та долаємо прояви корупції при розподілі вагонів компанії", - сказав Ткачов.

Нагадаємо:

Новопризначений в.о. голови правління Укрзалізниці Олександр Камишін заявив, що підготовка до зернового сезону цьогоріч була провалена: виконано лише 15% ремонтів, готові до експлуатації лише 26% зерновозів.

Економічна правда