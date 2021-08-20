На перших аукціонах ціна на зерновози УЗ зросла вдвічі

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На перших аукціонах у системі "Прозорро. Продажі" на перевезення вантажів в зерновозах "Укрзалізниці" вартість перевезення зросла вдвічі - початкова ціна була 540 грн, а середня ціна склала 1004 грн.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що на перші аукціони було виставлено 14 лотів - 346 зерновозів.

При цьому, максимальна ціна деяких лотів сягнула 1400 грн.

За словами в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександра Камишіна, наразі перевізник має у робочому парку близько 5,9 тис вагонів-зерновозів.

"Укрзалізниця отримала гарний результат вже з першої спроби. Сьогоднішні аукціони довели, що ми можемо отримувати додаткові доходи від їх розподілу", - сказав Камишін.

В УЗ додали, що наступний аукціон відбудеться 25 серпня, а у вересні вони будуть проходити фактично щоденно.

"З наступного місяця через аукціони компанія буде реалізовувати до 80% парку дефіцитного рухомого складу. Так ми ліквідуємо можливі зловживання під час розподілу вагонів та отримаємо додатковий дохід", - додав керівник "Укрзаліниці".

"Дуже добре, що УЗ почало торги по зерновозах на Прозорро. Це зрозуміло усім учасникам ринку і викликає довіру до процедури розподілу вагонів. Важливо масимально швидко продовжити ці процеси", - сказав у коментарі ЕП голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Микола Сольський.

Водночас гендиректор COFCO Agri Ukraine Володимир Осадчук у коментарі ЕП заявив, що УЗ має 100% вагонів продавати через Прозорро.

"З нашої сторони ми тільки за відкритий ринок, і ніякого не має бути розподілення вагонів серед "своїх". Чим більше вони (УЗ - ред.) будуть відкрито розподіляти вагони через аукціони, тим більш прозоро буде працювати ринок", - сказав Осадчук.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" розподілятиме послугу перевезення вантажів у гостродефіцитному рухомому складі через систему "Прозорро. Продажі" - таким чином в УЗ розраховують ліквідувати можливі зловживання під час розподілу вагонів, зокрема зерновозів.

Раніше новопризначений в.о. голови правління Укрзалізниці Олександр Камишін заявив, що підготовка до зернового сезону цьогоріч була провалена: виконано лише 15% ремонтів, готові до експлуатації лише 26% зерновозів.

Економічна правда