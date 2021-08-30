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НБУ встановив курс гривні на останній день літа

Понеділок, 30 серпня 2021, 19:20
 
фото: нбу

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 31 серпня на рівні 26,86 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,70 грн (на 30 серпня – 31,66 гривні).

Нагадуємо:

30 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 — 26,87 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 30 серпня на рівні 26,93 гривні.

30 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 — 26,86 гривні.

Економічна правда

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