Гривня стабільна на закритті міжбанку
30 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 — 26,86 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,84 — 26,86 гривні;
Євро — 31,66 — 31,68 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,82 — 27,02 гривні. Євро купують за 31,48 гривні, продають за 31,82 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,89 – 26,94 гривні, євро – 31,57 – 31,69 гривні.
Нагадуємо:
30 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 — 26,87 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 30 серпня на рівні 26,93 гривні.
Економічна правда
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