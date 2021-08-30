Гривня стабільна на закритті міжбанку

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30 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 — 26,86 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,84 — 26,86 гривні;

Євро — 31,66 — 31,68 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,82 — 27,02 гривні. Євро купують за 31,48 гривні, продають за 31,82 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,89 – 26,94 гривні, євро – 31,57 – 31,69 гривні.

Нагадуємо:

30 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 — 26,87 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 30 серпня на рівні 26,93 гривні.

Економічна правда





