Розбіжність цін за гектар на ринку землі наразі велика – КШЕ

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Наразі у 54% випадках земельних угод зафіксовані ціни в Реєстрі майнових прав, найчастіше продають по 31,5 тис грн/га.

Про це під час прес-конференції розповів доцент Київської школи економіки, керівник Центру досліджень продовольства та землекористування Олег Нів'євський.

"Я би хотів, щоб усі зрозуміли і почули, що зараз до цін потрібно доволі обережно ставитись. Тому що невелика кількість угод з початку відкриття ринку. Тому варто при якихось висновках бути максимально обережним", - пояснив він.

"Зараз у 54% випадках угод зафіксовані ціни в Реєстрі майнових прав, хоча в законодавстві передбаченя пряма норма фіксації цін на земельні ділянки", - зауважив Нів'євський.

За його словами, треба працювати, щоб у 100% угод реєструвались ціни.

Зокрема, за словами Нів'євського, станом на 25 серпня на Хмельниччині та Донеччині реєстрація цін в угодах сягає до 80%, водночас у Луганській, Івано-Франківській та у Закарпатській відсоток реєстрації цін в угодах купівлі-продажу землі - до 30%.

Нів'євський додав, що розбіжність цін за гектар на ринку наразі доволі велика, але найчастіше продають по 31,5 тис грн/га.

Нагадаємо:

Середня кількість угод в день у рамках ринку землі - близько 200, середній розмір земельної ділянки - близько 2 га.

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

На 25 серпня укладено 9072 угоди в рамках ринку землі, що почав працювати з 1 липня – серед усіх областей найбільше торгують землею на Київщині.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда