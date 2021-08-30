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Про ринок землі: все, що треба знати

Ринок землі: де уклали найбільше угод за 2 місяці

Понеділок, 30 серпня 2021, 14:10
 
unsplash

Середня кількість угод в день у рамках ринку землі - близько 200, середній розмір земельної ділянки - близько 2 га. 

Про це під час прес-конференції розповів заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Дзьоба.

За його словами, на сьогодні зареєстровано 10 623 угоди, перехід правовласності відбувся майже по 23 тис га - станом на кінець серпня.

"Станом на кінець липня, нагадаю, було близько 6,5 тис га. Тому ми бачимо тенденцію до збільшення обсягу угод купівлі-продажу", - скзаав Дзьоба.

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За словами заступника міністра, середня кількість угод в день - близько 200, середній розмір земельної ділянки - близько 2 га. 

У Мінагрополітики додали, що найбільше угод (більше 1 тис) укладено у Полтавській області, де власників змінили майже 2700 гектарів.

Далі у топ-3 Харківщина (684 угоди, 2 616 га) та Кіровоградська обл (555 угод, 2074 га).

"Це відповідає попереднім прогнозам. Ці області є лідерами аграрного ринку", - резюмував Дзьоба.

Також він розповів про структуру покупців. 

"Близько 4400 - це кількість унікальних покупців. Більшість угод (до 99%) укладаються фізичними особами. Але варто не забувати, що можливість купувати землю мають і юридичні особи. Але це не стосується так званої "підмораторної" землі (земель сільгосппризначення)", - пояснив заступник міністра.

Нагадуємо:

Станом на 1 серпня середня ціна 1 га ріллі в Україні становить 26,8 тис грн - що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Це значно нижче раніше названої Міністерством аграрної політики цифри у 40 тис грн/га.

На 25 серпня укладено 9072 угоди в рамках ринку землі, що почав працювати з 1 липня – серед усіх областей найбільше торгують землею на Київщині.

Більше про ринок землі, ціни, угоди і лайфхаки читайте в рубриці ЕП "Земельний гід".

Економічна правда

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ринок землі Мінагрополітики земля

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