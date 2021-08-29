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В Мінекономіки розповіли, в яких регіонах найбільше зросла зарплата

Неділя, 29 серпня 2021, 15:56
 
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В Мінекономіки заявили, що порівняно з липнем минулого року середня зарплата зросла в усіх регіонах країни, проте э регіони-лідери зростання.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Найбільше зарплата зросла у Закарпатській (24,4%), Хмельницькій (23,8%) та Волинській (23,7%) областях.

Також у відомстві зазначили, що  загалом найвищий рівень оплати у працівників сфери інформації та телекомунікацій – 24,9 тис. грн, фінансової та страхової діяльності – 24,5 тис. грн, державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування – 20,7 тис. грн, професійної, наукової та технічної діяльності - 19,2 тис. грн.

Нагадуємо:

У липні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти липня 2020 року) зросла на 10,2%, з червня зросла на 0,1%.

У червні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти червня 2020 року) зросла на 12,9%, з травня зросла на 5,8%.

У травні 2021 року реальна заробітна плата у річному вимірі (проти травня 2020 року)зросла на 16,8%, проте з квітня скоротилася на 1,6%.

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