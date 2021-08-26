Курс валют на 26 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
26 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 — 26,74 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,75 — 26,77 гривні;
Євро — 31,47 — 31,50 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,68 — 26,86 гривні. Євро купують за 31,19 гривні, продають за 31,52 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,76 – 26,85 гривні, євро – 31,23 – 31,39 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 26 серпня на рівні 26,71 гривні.
25 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.
25 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 — 26,74 гривні.
Економічна правда
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