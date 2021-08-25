Гривня ослабла на закритті міжбанку
25 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 — 26,74 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,72 — 26,74 гривні;
Євро — 31,38 — 31,41 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,64 — 26,83 гривні. Євро купують за 31,12 гривні, продають за 31,47 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,79 – 26,81 гривні, євро – 31,22 – 31,32 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 серпня на рівні 26,65 гривні.
25 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.
Економічна правда
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