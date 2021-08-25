Курс валют на 25 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
25 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,68 — 26,70 гривні;
Євро — 31,31 — 31,34 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,56 — 26,95 гривні. Євро купують за 31,01 гривні, продають за 31,59 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,67 – 26,76 гривні, євро – 31,05 – 31,26 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 серпня на рівні 26,65 гривні.
20 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.
20 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua