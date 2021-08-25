Курс валют на 25 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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25 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,68 — 26,70 гривні;

Євро — 31,31 — 31,34 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,56 — 26,95 гривні. Євро купують за 31,01 гривні, продають за 31,59 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,67 – 26,76 гривні, євро – 31,05 – 31,26 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 25 серпня на рівні 26,65 гривні.

20 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.

20 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.

Економічна правда