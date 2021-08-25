Курс гривні до долара та євро знизився

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 26 серпня на рівні 26,71 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,34 грн (на 25 серпня – 31,13 гривні).

Нагадуємо:

25 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.

25 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 — 26,74 гривні.

Економічна правда