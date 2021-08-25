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Міністр фінансів задоволений роботою Податкової, до Митниці "є питання"

Середа, 25 серпня 2021, 14:20
 
фото: держмитслужба

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що задоволений роботою Податкової і готовий підтримати голову Державної митної служби Павла Рябікіна, хоча до результатів роботи митниці "є питання".

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Виконуючий обов'язки глави податкової зараз Євген Олейніков, я ним задоволений. Оголошено конкурс. В цілому командою Держподаткової я задоволений. Це одна з найбільш професійних команд у всій Україні", - вважає Марченко.

"З митницею складніше, але Павла Рябікіна, главу Держмитниці, я готовий підтримати - вже навіть те, що він взявся за таку складну сферу, заслуговує на повагу", - додав він.

За його словами, хоча у Мінфіну і залишаються питання до результатів роботи митниці та її реформування, було складно знайти людину "не з системи", який був би готовий взяти на себе відповідальність за роботу митниці.

Нагадаємо:

У 1 кварталі 2021 року Державна податкова служба суттєво перевиконала індикативні показники з надходжень до бюджету - надходження зросли на 16,1% або 17,9 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

56% співробітників митної служби показали позитивний результат на знання митного та антикорупційного законодавства, на загальні здібності, а також тест на благонадійність.

У Держмитслужбі повідомили, що за січень-липень виявили порушень митних правил на суму майже 1,76 млрд грн, а також назвали найбільш резонансні справи – спробу вивезення скіфського золота та контрабанди тонни героїну.

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Мінфін Податкова митниця

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