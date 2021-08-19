Держмитслужба цьогоріч знайшла порушень на 1,8 мільярда: назвала найбільші

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У Держмитслужбі повідомили, що за січень-липень виявили порушень митних правил на суму майже 1,76 млрд грн, а також назвали найбільш резонансні справи – спробу вивезення скіфського золота та контрабанди тонни героїну.

Про це повідомила пресслужба ДМСУ.

За перші 7 місяців року митниці виявили та припинили понад 10 тисяч порушень митних правил на суму майже 1,76 млрд грн. У порівнянні з аналогічним періодом торік кількість виявлених правопорушень збільшилась на 22%. Водночас, товарообіг також зріс внаслідок ослаблення карантинних обмежень.

За результатами розгляду справ судами було конфісковано товарів та накладено штрафів на суму майже 935 млн грн. Це вдвічі більше, ніж торік. Безпосередньо митницями накладено штрафів на суму майже 93 млн грн.

У Службі також назвали найбільш резонансні порушення у 2021 році. До них увійшли спроби контрабанди тонни героїну до ЄС вартістю 2,3 млрд грн, ввезення 13 тонн цигарок з ОАЕ та брендованого одягу під виглядом "гуманітарної допомоги" вартістю у 25 млн грн.

Також до "рейтинг" ДМСУ потрапила спроба вивезення скіфського золота вартістю близько 40 тисяч доларів.

Економічна правда