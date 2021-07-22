Тільки половина митників успішно пройшли тестування – Мінфін

державна митна служба

56% співробітників митної служби показали позитивний результат на знання митного та антикорупційного законодавства, на загальні здібності, а також тест на благонадійність.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У той же час, 10,5% митників не рекомендуються до проходження служби.

Загалом в тестуванні взяли участь 9 048 осіб, 495 з них отримали відмінні результати за всіма трьома тестами. Найбільший відсоток відмінників (9%) – на Буковинській та Поліській митницях.

При цьому, найвищий рівень благонадійності показали Подільська митниця (Хмельницька область) – 75%, Північна митниця (Чернігівська область) – 65,3%, Київська митниця (Черкаська область) – 69,5%.

Найбільше не рекомендованих до проходження служби виявилося на Азовській митниці – 22,6%.

За словами заступника міністра фінансів Юрія Драганчука, важливо, щоб досвід, отриманий під час пілотного проекту, в подальшому реалізовувався під час регулярних і системних атестацій кваліфікації і благонадійності митників. Для цього необхідно ухвалення відповідних законодавчих змін.

Економічна правда