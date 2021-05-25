У 1 кварталі Податкова отримала на 16% більше надходжень до бюджету

У 1 кварталі 2021 року Державна податкова служба суттєво перевиконала індикативні показники з надходжень до бюджету - надходження зросли на 16,1% або 17,9 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє прес-служба ДПС.

"Минулого року податкова служба завдяки ефективній роботі всього колективу стала фундаментом фінансової безпеки держави, отримала позитивну оцінку міжнародних експертів щодо впровадження реформ та їх підтримку.

Вважаю, що у ДПС є достатній потенціал для виконання всіх завдань і досягнення високих результатів", - заявив перший віцепрем'єр - міністр економіки Олексій Любченко.

Зазначається, що у 2020 році надходження податків, що контролюються ДПС, до бюджетів та державних цільових фондів зросли на 13,5% при зростанні ВВП за номіналом на 5,4%.

Основною складовою такого зростання стало надходження ПДВ з вироблених товарів. Темп приросту цього податку становив 36,8%.

"Платникам було відшкодовано 143,1 млрд грн ПДВ при заявлених до відшкодування 136,3 млрд гривень", - додали у відомстві.

Індикативний показник надходжень до загального фонду державного бюджету у 1 кварталі 2021 року перевиконано на 6,2%, або на 7,6 млрд грн, зростання надходжень порівняно з минулим роком ­­- на 16,1%, або на 17,9 млрд гривень.

Зокрема вагомим є зростання надходжень ПДВ з вироблених в Україні товарів. Ріст до минулого року – майже у 1,5 раза, індикатив перевиконано на 12,3%, понад індикатив надійшло 4,2 млрд грн ПДВ.

"Результати роботи у першому кварталі 2021 року демонструють, що позитивна тенденція із забезпечення надходжень до бюджету, яка була розпочата минулого року, зберігається. І це не випадковий результат, не збіг обставин, це - наслідки нашої системної роботи", - заявив заступник голови ДПС Євген Олейніков.

Нагадаємо:

Верховна Рада затвердила голову Держподаткової Олексія Любченка на посаді першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки, його підтримали 293 нардепи.

Економічна правда