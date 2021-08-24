Енергоатом заробив 1,7 мільярда за сім місяців

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НАЕК "Енергоатом" звітує про чистий прибуток за липень у понад 600 млн грн, таким чином від початку року держкомпанія заробила 1,7 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

За сім місяців 2021 року чистий дохід компанії від реалізації продукції становить 28 млрд грн, валовий прибуток дорівнює 3,3 млрд грн.

Чистий прибуток сягнув 1,7 млрд грн.

На засіданні 18 серпня Кабінет Міністрів також затвердив фінансовий план "Енергоатома" на 2021 рік, згідно якого прибуток НАЕК очікують на рівні 1,52 млрд грн. Ще 14 млрд грн прибутку НАЕК фактично витратить на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення населення доступною електроенергією.

Нагадуємо:

За першу половину 2021 року Національна атомна компанія "Енергоатом" звітує про чистий прибуток у 1,12 млрд грн – це на 3,7 млрд грн більше за фінрезультат торік.

НАЕК "Енергоатом" та оператор "Укренерго" після мільярдних збитків у 2020 році у першому кварталі отримали прибутки у 1,01 млрд грн та 3,72 млрд грн відповідно.

Економічна правда