Енергоатом отримав понад мільярд прибутку за перше півріччя

пресслужба заес

За першу половину 2021 року Національна атомна компанія "Енергоатом" звітує про чистий прибуток у 1,12 млрд грн – це на 3,7 млрд грн більше за фінрезультат торік.

Про це йдеться у фінансовій звітності "Енергоатому", опублікованій на сайті НАЕКу.

Так, Енергоатом наростив чистий прибуток до 1,12 млрд грн після збитку у 2,65 млрд грн у першій половині 2020 році.

Операційний прибуток (EBITDA) компанії становив 3,17 млрд грн проти 1,05 млрд грн збитку у першому півріччі 2020 року. Валовий прибуток становив 2,73 млрд грн.

Нагадуємо:

НАЕК "Енергоатом" та оператор "Укренерго" після мільярдних збитків у 2020 році у першому кварталі отримали прибутки у 1,01 млрд грн та 3,72 млрд грн відповідно.

За повний 2020 рік Національна атомна компанія "Енергоатом" відзвітувала про чисті збитки на суму 4,8 мільярда гривень. За власним фінансовим планом компанія мала закінчити рік із прибутком у сумі 1,6 мільярд гривень.

З березня 2020 року обов’язки президента "Енергоатома" виконує Петро Котін, колишній генеральний директор Запорізької атомної електростанції.

Економічна правда