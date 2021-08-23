МВФ оголосив про початок розподілу спецправ запозичення на 650 мільярдів доларів. Україна отримає 2,7 мільярда

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Країни-члени МВФ у понеділок, 23 серпня, починають отримувати свої частки нових спецправ запозичень (СПЗ), які становлять близько 650 мільярдів доларів. Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді отримає понад 2,7 млрд дол.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгієвої.

"Найбільше в історії виділення спеціальних прав запозичення (СПЗ) - близько 650 мільярдів доларів США - набуває чинності сьогодні. Виділення є значним поштовхом для світу та, якщо його розумно використати, є унікальною можливістю подолати цю безпрецедентну кризу", - заявила Георгієва.

За її словами, виділення СПЗ забезпечить додаткову ліквідність світової економічної системи - "доповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від внутрішнього чи зовнішнього боргу".

"Країни можуть використовувати простір, передбачений виділенням СПЗ, для підтримки своєї економіки та активізації боротьби з кризою", - додала директор-розпорядник МВФ.

"СПЗ розподіляються по країнах пропорційно їх частці квот у МВФ. Це означає, що близько 275 мільярдів доларів США надійдуть до країн, що розвиваються, з них країни з низьким рівнем доходу отримають близько 21 мільярда доларів США - що в деяких випадках еквівалентно 6 відсоткам ВВП", - йдеться у прес-релізі.

"СПЗ є цінним ресурсом, і рішення про те, як найкраще їх використовувати, приймають наші країни-члени. Щоб СПЗ були використані для максимальної вигоди країн-членів та світової економіки, ці рішення мають бути розумними та добре обгрунтованими", - додала Георгієва.

При цьому, щоб допомогти забезпечити прозорість і підзвітність, МВФ надає основу для оцінки макроекономічних наслідків нового розподілу, його статистичної обробки і управління, а також того, як це може вплинути на стійкість боргу.

Фонд також буде регулярно надавати оновлену інформацію про всі активи СПЗ, операції і торгівлю, включаючи наступний звіт про використання СПЗ через два роки.

"Щоб збільшити вигоду від цього розподілу, МВФ заохочує добровільне спрямування деяких СПЗ з країн з сильними зовнішніми позиціями в країни, які їх найбільше потребують.

За останні 16 місяців деякі члени вже пообіцяли надати позики на $24 млрд, у тому числі $15 млрд з наявних СПЗ, в Фонд скорочення бідності і зростання МВФ, який надає пільгові позики країнам з низькими доходами. Це тільки початок, і МВФ продовжить роботу з нашими членами, щоб розвинути ці зусилля", - йдеться у заяві.

"МВФ також залучає країни-члени до питання можливості створення нового Цільового фонду забезпечення життєздатності і стійкості, який міг би використовувати СПЗ для допомоги найбільш вразливим країнам у проведенні структурних перетворень, в тому числі у вирішенні проблем, пов'язаних з кліматом.

Іншою можливістю може бути направлення СПЗ на підтримку кредитування багатосторонніми банками розвитку", - додали у Фонді.

Нагадаємо:

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів.

Україна пропорційно своїй квоті в Міжнародному валютному фонді отримає понад 2,7 млрд доларів.

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Економічна правда