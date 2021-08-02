Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
2 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 — 26,87 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 26,85 — 26,87 гривні;
Євро — 31,90 — 31,92 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,76 — 26,96 гривні. Євро купують за 31,63 гривні, продають за 32,00 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 26,92 – 27,01 гривні, євро – 31,77 – 31,85 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 2 серпня на рівні 26,82 гривні.
2 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,82 — 26,84 гривні.
30 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.
Економічна правда
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