Курс валют на 2 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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2 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,82 — 26,84 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,82 — 26,84 гривні;

Євро — 31,87 — 31,90 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,73 — 26,95 гривні. Євро купують за 31,63 гривні, продають за 32,00 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,87 – 26,94 гривні, євро – 31,77 – 31,83 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 2 серпня на рівні 26,82 гривні.

30 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.

Економічна правда