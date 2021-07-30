Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

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30 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,78 — 26,80 гривні;

Євро — 31,82 — 31,84 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,78 — 26,96 гривні. Євро купують за 31,68 гривні, продають за 32,01 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,90 – 26,97 гривні, євро – 31,76 – 31,89 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 30 липня на рівні 26,89 гривні.

30 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 — 26,88 гривні.

Економічна правда