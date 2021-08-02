Офіційний курс: гривня зміцніла до долара та євро
Понеділок, 2 серпня 2021, 09:00
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 2 серпня на рівні 26,82 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,89 грн (на 30 липня – 31,92 гривні).
Нагадуємо:
30 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 30 липня на рівні 26,89 гривні.
Економічна правда
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