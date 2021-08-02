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Офіційний курс: гривня зміцніла до долара та євро

Понеділок, 2 серпня 2021, 09:00
 
фото нбу

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок та встановив його на 2 серпня на рівні 26,82 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,89 грн (на 30 липня – 31,92 гривні).

Нагадуємо:

30 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,78 — 26,80 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 30 липня на рівні 26,89 гривні.

Економічна правда

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