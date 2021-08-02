Українські підземні газосховища на достатньому рівні для опалювального сезону
Станом на 1 серпня у підземних газосховищах України зберігається 17 млрд кубометрів блакитного палива, у червня уряд визначив цей рівень як мінімальний до початку опалювального сезону.
Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України".
Забезпечити 17 мільярдів м3 у сховищах Укртрансгазу ("дочці" Нафтогазу) потрібно було до середини жовтня.
Також на початок серпня в українських газосховищах у режимі "митний склад" зберігається 3,9 млрд кубометрів газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.
У Нафтогазі розраховують, що за нормальних умов на ринку, компанії будуть реалізовувати ці обсяги газу в Україні, а не вивозити за кордон. "Нафтогаз продовжує імпортувати газ та закачувати його до сховищ. За нашим внутрішнім планом, обсяги мають бути ще більшими", — кажуть у "Нафтогазі".
Нагадуємо:
Станом на 29 червня запаси газу в підземних сховищах АТ "Укртрансгаз" складають 16 млрд куб. м, що на 5% (на 0,9 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.
Україна почала імпорт газу для закачування в підземні газосховища, імпорт з початку місяця становив 15,7 млн кубометрів.
До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах не менш як до 17 млрд кубометрів.
Економічна правда
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