Українські підземні газосховища на достатньому рівні для опалювального сезону

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Станом на 1 серпня у підземних газосховищах України зберігається 17 млрд кубометрів блакитного палива, у червня уряд визначив цей рівень як мінімальний до початку опалювального сезону.

Про це повідомляє Департамент з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України".

Забезпечити 17 мільярдів м3 у сховищах Укртрансгазу ("дочці" Нафтогазу) потрібно було до середини жовтня.

Також на початок серпня в українських газосховищах у режимі "митний склад" зберігається 3,9 млрд кубометрів газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.

У Нафтогазі розраховують, що за нормальних умов на ринку, компанії будуть реалізовувати ці обсяги газу в Україні, а не вивозити за кордон. "Нафтогаз продовжує імпортувати газ та закачувати його до сховищ. За нашим внутрішнім планом, обсяги мають бути ще більшими", — кажуть у "Нафтогазі".

Нагадуємо:

Станом на 29 червня запаси газу в підземних сховищах АТ "Укртрансгаз" складають 16 млрд куб. м, що на 5% (на 0,9 млрд куб. м) вище показника, який був на початку сезону закачування газу.

Україна почала імпорт газу для закачування в підземні газосховища, імпорт з початку місяця становив 15,7 млн кубометрів.

До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах не менш як до 17 млрд кубометрів.

Економічна правда