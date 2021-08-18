При Бюро економбезпеки діятиме Рада громадського контролю

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При Бюро економічної безпеки України буде діяти Рада громадського контролю, яка, зокрема, буде здійснювати громадський контроль над БЕБ та сприятиме взаємодії Бюро з громадськими об'єднаннями.

Відповідну постанову Кабмін ухвалив на засіданні 18 серпня.

Відповідно до положення про Раду громадського контролю при БЕБ, яке оприлюднив у Telegram нардеп Олексій Гончаренко, ця Рада є постійно діючим колегіальним органом, який утворюється відповідно до ЗУ про БЕБ для здійснення громадського контролю за діяльністю БЕБ.

А також - для налагодження ефективної взаємодії з громадськістю та здійснення інших повноважень, визначених законодавством.

Зокрема, визначається, що ця Рада:

заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань БЕБ;

розглядає звіти БЕБ і протягом 45 календарних днів з дня їх надходження затверджує свій висновок щодо них;

організовує публічні заходи щодо діяльності БЕБ;

обирає зі свого складу не більше 3 представників, які входять до складу конкурсних комісій БЕБ, з дотриманням принципу представництва жінок і чоловіків.

Така Рада формується на засадах відкритого і прозорого конкурсу в складі 15 осіб терміном на 2 роки.

Персональний склад цієї Ради затверджує директор БЕБ.

Більше про БЕБ читайте у статті ЕП: Головний у країні з економічних злочинів: хто очолить Бюро економічної безпеки?

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Економічна правда