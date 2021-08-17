Оскарження конкурсу на директора БЕБ: суд відкрив нове провадження

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Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження у справі за позовом Дениса Осмоловського до Конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін", - заявили в суді.

Серед вимог позову - визнати протиправним рішення комісії, затверджене протоколом від 29 липня 2021 №3, в частині, що стосується організації тестування на знання законодавства і вербально-логічне мислення, проведення перевірок, передбачених ЗУ "Про запобігання корупції" та "Про очищення влади", затвердження зразків тестових завдань та формули рейтингування кандидатів на посаду очільника БЕБ тощо.

Позивач вважає, що оскаржуваним рішенням було протиправно розширено обсяг повноважень Конкурсної комісії.

В ОАСК нагадують, що в провадженні суду вже перебуває справа за позовом Дениса Осмоловського до Кабінету міністрів щодо оскарження утворення БЕБ.

Як свідчать дані на Урядовому порталі, Денис Осмоловський брав участь у конкурсі на посаду очільника БЕБ.

Як йдеться в його автобіографії, Осмоловський, зокрема, працював на керівних посадах в Державній податковій адміністрації у м. Києві та у Чернігівській області.

З 2011 року - займається адвокатською практикою, зокрема, є головою адвокатського об'єднання "Адвокатський центр".

Більше про конкурс читайте у статті ЕП: Головний у країні з економічних злочинів: хто очолить Бюро економічної безпеки?

Нагадуємо:

Конкурсна комісія з призначення директора Бюро економічної безпеки провела співбесіди з 12 кандидатами та визначилася з трьома фіналістами, яких подадуть на розгляд прем’єр-міністрові Денису Шмигалю.

Конкурсна комісія допустила до конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) 48 кандидатів - оприлюднили повний список претендентів.

29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани. Глава цієї комісії – Милованов.

Колишній секретар РНБО Данилюк, якого відсторонили від участі в конкурсі на посаду очільника Бюро економічної безпеки, позивається до комісії, яка проводить конкурс. Справу буде розглядати скандальний Окружний адмінсуд Києва.

Економічна правда