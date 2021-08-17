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Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара і євро

Вівторок, 17 серпня 2021, 19:10
 
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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 серпня на рівні 26,68 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,38 грн (на 17 серпня – 31,36 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 17 серпня на рівні 26,65 гривні.

17 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 — 26,70 гривні.

17 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.

Економічна правда

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