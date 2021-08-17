Офіційний курс: гривня трохи ослабла до долара і євро
Вівторок, 17 серпня 2021, 19:10
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 18 серпня на рівні 26,68 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,38 грн (на 17 серпня – 31,36 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 17 серпня на рівні 26,65 гривні.
17 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 — 26,70 гривні.
17 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua