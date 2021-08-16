Гривня зміцніла до долара та євро

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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 17 серпня на рівні 26,65 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 31,36 грн (на 16 серпня – 31,40 гривні).

Нагадуємо:

16 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 — 26,75 гривні.

16 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,64 — 26,66 гривні.

Економічна правда