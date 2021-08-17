Курс валют на 17 серпня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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17 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 — 26,70 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,68 — 26,70 гривні;

Євро — 31,41 — 31,44 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,65 — 26,85 гривні. Євро купують за 31,25 гривні, продають за 31,59 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 27,06 – 26,81 гривні, євро – 31,35 – 31,46 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 17 серпня на рівні 26,65 гривні.

16 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 — 26,75 гривні.

Економічна правда