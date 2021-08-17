Гривня стрімко зміцніла до євро на закритті міжбанку

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17 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,67 — 26,69 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,67 — 26,69 гривні;

Євро — 31,29 — 31,32 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,64 — 26,83 гривні. Євро купують за 31,24 гривні, продають за 31,58 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,73 – 26,81 гривні, євро – 31,32 – 31,43 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 17 серпня на рівні 26,65 гривні.

17 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 — 26,70 гривні.

Економічна правда