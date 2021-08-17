Фонд держмайна продав черговий об'єкт "Укрспирту": за 1,65 мільйона

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За результатами онлайн-аукціону з приватизації групи інвентарних об’єктів ДП "Укрспирт" у с. Чистилів Тернопільської області до держбюджету мають надійти 1,65 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

"За право власності на відкритих торгах змагалися 11 учасників, які збільшили ціну у 4,2 рази зі стартових 394 800,56 грн до 1 650 001 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об'єкт складається з декількох активів: цех розливу, сортувальне, напірно-фільтрувальне, купажне і водопідготовче відділення.

У Фонді пояснили, що після підписання протоколу про результати аукціону, укладання договору купівлі-продажу і проведення повного розрахунку процес приватизації групи інвентарних об’єктів в селі Чистилів вважатиметься офіційно завершеним.

"У разі, якщо переможець аукціону відмовляється підписувати протокол, сплачений ним гарантійний внесок у розмірі 39 480,06 грн буде перераховано до держбюджету, а право на підписання протоколу та укладання договору перейде до учасника, який посів друге місце.

Якщо ж і учасник, який зайняв друге місце, відмовиться від купівлі, то об’єкт буде повторно виставлений на аукціон", - додали у відомстві.

Нагадуємо:

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні 7 червня продав окреме майно Караванського МПД та зберігання спирту ДП "Укрспирт", за результатами аукціону до держбюджету мають надійти 101 млн грн.

На повторному онлайн-аукціоні з приватизації майна Мишковицького МПД і зберігання спирту ДП "Укрспирт" вартість зросла до 23 млн грн.

Переможець аукціону з приватизації Караванського спиртзаводу відмовився купувати актив, відтак підприємство перейде до наступного учасника конкурсу – ТОВ "Ревітес", який запропонував за нього 53 млн грн.

Економічна правда