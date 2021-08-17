Агентство Fitch підтвердило рейтинг "В" семи українських міст

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Міжнародне агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг "В" з позитивним прогнозом для Дніпра, Києва, Харкова, Львова, Маріуполя, Миколаєва та Одеси.

Про це повідомляє Fitch Ratings.

Рейтинг українських міст напряму пов’язаний з рейтингом України, який також затверджено на рівні В. Кредитний рейтинг визначає довгостроковий рейтинг дефолту емітенту, і для держпідприємств та міст визначається також можливістю держави надати підтримку за потреби.

Самостійні рейтинги усіх міст дорівнюють "В+". Також Fitch розробило подальші сценарії розвитку на три роки від песимістичного до оптимістичного. У найгіршому випадку рейтинг міст впаде до D, у найкращому – зросте до ААА.

З переглядом рейтингу України агентство почало перегляд рейтингів держпідприємств та банків України.

Так, Fitch Ratings підтвердило кредитний рейтинг Ощадбанку, Приватбанку, Укргазбанку та Укрексімбанку на рівні "В" та покращило їхній прогноз до "позитивного".

Також підтверджені рейтинги на рівні В з позитивним прогнозом Нафтогазу та Укрзалізниці.

Економічна правда