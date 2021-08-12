Новини 12 серпня: мережа російських супермаркетів в Україні, "велике будівництво" в Укрзалізниці

Про супермаркети. Мережа супермаркетів Mere, яка є проектом власників російської мережі "Світлофор", з червня працює в Україні та планує розширитися до 40 точок – раніше секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов казав, що вихід мережі на український ринок неможливий.

Про "Укрзалізницю". Новий в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін заявив, що в УЗ розпочинається "Велике будівництво".

Про ДПЗКУ. Слідчі Нацпполції встановили, що службові особи ДПЗКУ вчинили розтрату майна корпорації шляхом проведення експортних операцій зернових на підконтрольні компанії-нерезиденти за заниженою вартістю і без здійснення попередньої оплати. Сума збитків, завдана держкомпанії, - понад 57 млн доларів.

Про РНБО. Президент Володимир Зеленський доручив секретарю Ради нацбезпеки та оборони Олексію Данілову підготувати засідання з питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "Масштабне залісення України".

Про Рудьковського. Офіс генпрокурора підтвердив, що дозволив підозрюваному у справі про викраденні Олега Семінського, ексміністру Миколі Рудьковському, пройти обстеження у Відні – 12 серпня він має повернутися в Україну, інформація щодо його перебування у Монако перевіряється.

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Знести "хрущовки" з обличчя міст: як це буде і хто від цього виграє

Скільки в Україні аварійного житла, коли почнеться масове знесення будинків і хто заплатить за реконструкцію старих кварталів?