УЗ планує змінити тарифи на вантажні перевезення – це додаткові 10 мільярдів на рік

укрзалізниця

Укрзалізниця та Мінінфраструктури пропонують з 1 вересня 2021 року змінити тарифи на вантажні залізничні перевезення, завдяки чому компанія може отримати додаткові 10 млрд грн доходів наступного року.

Про це повідомляє пресслужба УЗ з посиланням на слова в.о. очільника залізниці Івана Юрика.

У разі зміни тарифів з 1 вересня 2021 року, додав він, Укрзалізниця до кінця цього року зможе отримати додаткові доходи в сумі 1,783 млрд грн і близько 10 млрд грн — у наступному році.

У компанії нагадують, що тарифи не переглядалися з березня 2019 року, і за цей час значно зросла вартість продукції, яку використовує залізниця. Крім того, наявна диспропорція між тарифами на перевезення вантажів різних класів створює неконкурентні умови для вантажовідправників.

Так, за офіційними даними, з 2009 по 2020 рік зростання індексу цін виробників промислової продукції випереджає індекс тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом на 60%.

"Ми маємо припинити субсидування окремих видів вантажів, що відбувалося за рахунок існування низьких тарифних класів, і недоотриманий фінансовий ресурс за останні роки має бути нарешті спрямований на благо компанії", — зазначив Юрик.

Для зменшення ризиків для економіки підвищувати тариф будуть поступово.

Пропонується з 1 вересня 2021 року підвищити на 8% рівень тарифів на перевезення вантажів 1-го та 2-го тарифних класів. Наступний етап підвищення тарифів на зазначені класи вантажів передбачається провести з 1 січня 2022 року: для вантажів 1-го тарифного класу – на 20,4%, 2-го класу – на 6,5%.

Економічна правда