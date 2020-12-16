УЗ у 2021 році не пропонуватиме підвищувати тарифи на вантажні перевезення

"Укрзалізниця" не подаватиме пропозиції до Мінінфраструктури щодо підвищення у 2021 році тарифів на залізничні вантажні перевезення.

Про це заявив голова правління УЗ Володимир Жмак під час круглого столу за участю великих вантажовідправників щодо поліпшення взаємодії перевізника з клієнтами.

"Ми не плануємо підвищувати тарифи, хоча багато експертів нас до цього підштовхують. Нас підштовхують до думки, що без підвищення тарифів ми не зможемо вивести Укрзалізницю з фінансової прірви, у якій вона опинилась", - сказав Жмак.

За його словами, така думка виникла тому, що за підсумками січня-вересня 2020 року збитки компанії склали 11 млрд грн.

Жмак зазначив, що причин цих збитків було багато, але, за його словами, менеджмент компанії вже їх ліквідував чи працює над їх ліквідацією.

Він додав, що також однією з причин збитковості був віртуальний прибуток компанії за 2019 рік, який був досягнутий лише завдяки курсовим різницям.

"Проте Укрзалізниця не збирається підвищувати тарифи. Ми збираємось знижувати собівартість наших послуг, і для цього ми працюємо над оптимізацією по всіх напрямках: електроенергія, економія дизельного пального, боротьба з його розкраданнями, оптимізація руху", - сказав голова правління УЗ.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що в компанії "Укрзалізниця" планують зменшувати тарифи на вантажні перевезення за деякими напрямками.

Минулого року директор із розвитку УЗ Андрій Рязанцев заявив, що тариф на вантажні перевезення "Укрзалізницею" недооцінений у 2-3,5 рази і буде рости.

У березні 2019 року УЗ підвищила тарифи на вантажоперевезення на 14,2%.

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Економічна правда