Перший віце-прем'єр про ситуацію зі штрафом "Новій пошті": Завершується службова перевірка

Олексій Любченко фото: ДПС

Перший віце-прем'єр, міністр економіки Олексій Любченко, коментуючи ситуацію зі штрафом в 325 млн грн для "Нової пошти", заявив, що Держпродспоживслужба потребує посилення відповідальності і керованості.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Треба посилити керованість і відповідальність в системі Держпродспоживслужби. Керівник організації, в якій працює 30 тис співробітників, повинен проводити ефективну кадрову політику", - заявив міністр.

"Щоденна кропітка робота - наради, місії, kpi для керівників. Ця ситуація з "Нової поштою" суперечить взагалі всілякій логіці. Міра покарання повинна відповідати рівню порушення. А тут протиріччя на протиріччі. Це - нонсенс", - додав Любченко.

За його словами, наразі завершується службова перевірка щодо цього багатомільйонного штрафу.

"Навіть якщо б не було розголосу, ми це моніторимо, і це було б скасовано, а винні - притягнуті до відповідальності", - резюмував Любченко.

Нагадуємо:

Державна продовольча споживча служба оштрафувала компанію "Нова пошта" на 325,85 млн грн через нібито "перешкоджання перевірці", компанія оскаржує штраф у Харківському окружному адмінсуді.

У Мінекономіки заявили, що застосування до ТОВ "Нова пошта" максимальних санкцій порушує вимоги законодавства, а саме принцип пропорційності порушення і покарання.

Згодом стало відомо, що Держпродспоживслужба рекомендувала скасувати штраф в розмірі понад 325 мільйонів гривень, накладений на "Нову пошту".