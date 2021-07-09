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Офіційний курс на 12 липня: гривня трохи ослабла

П'ятниця, 9 липня 2021, 19:05
 
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Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки та встановив його на 12 липня на рівні 27,32 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,41 грн (на 9 липня – 32,32 гривні).

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Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 9 липня на рівні 27,29 гривні.

9 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 — 27,33 гривні.

9 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 — 27,33 гривні.

8 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 — 27,33 гривні.

Економічна правда

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