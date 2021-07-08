Гривня ослабла на закритті міжбанку
8 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 — 27,33 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,30 — 27,33 гривні;
Євро — 32,37 — 32,40 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,15 — 27,34 гривні. Євро купують за 32,03 гривні, продають за 32,37 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,17 - 27,28 гривні, євро — 32,09 - 32,28 гривні.
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Нагадуємо:
8 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,25 — 27,27 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок та встановив його на 8 липня на рівні 27,30 гривні.
Економічна правда
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