Гривня на закритті міжбанку ослабла до євро
9 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 — 27,33 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були такими:
Долар США — 27,31 — 27,33 гривні;
Євро — 32,38 — 32,42 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,18 — 27,36 гривні. Євро купують за 32,08 гривні, продають за 32,43 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується за 27,19 — 27,26 гривні, євро — 32,18 — 32,29 гривні.
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Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку та встановив його на 9 липня на рівні 27,29 гривні.
9 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,31 — 27,33 гривні.
8 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,30 — 27,33 гривні.
Економічна правда
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