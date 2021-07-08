Будкомпанії не сплатили до бюджету 630 мільйонів через "схему" з фізособами – Мінфін

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Минулоріч фізособами було продано три та більше об’єкти нерухомости на суму 3,6 млрд грн – внаслідок "схеми" з підконтрольними фізособами до бюджету не сплачено 629 млн грн податків.

Про це розповіли у Міністерстві фінансів у колонці для ЕП.

Раніше Мінфін у "податковому" законопроєкті 5600 запропонував дві зміни на ринку нерухомости: сплачувати ПДВ з операцій з нерухомістю на вторинному ринкові та запровадити 18% податку з доходів, отриманих від продажу третього та наступних об'єктів нерухомости на рік.

У відомстві пояснили, що запропонована норма не вплине на ціни на житло для кінцевого споживача. "І головне, діючі на сьогодні ставки ПДФО для продажу протягом року першого об’єкта — 0 % та другого — 5 % залишаються незмінними", – додали у Мінфіні.

У відомстві звертають увагу, що навіть люди високим рівнем доходу зазвичай не можуть собі дозволити продаж трьох квартир за рік. Відтак, "продаж протягом року більше двох квартир є нічим іншим, як бізнесом".

Пояснюється, що "схема" працює через оформлення забудованих квартир на підконтрольних фізичних осіб інвесторів, чим уникається сплата податків. Минулоріч понад два об’єкти нерухомости продали 1189 особи на суму 3,6 млрд грн, з яких щонайменше 629 млн гривень не потрапили до бюджету.

Щодо оподаткування на вторинному ринку, воно також "спрямоване виключно на недобросовісних підприємців, які використовують пільгу з ПДВ для мінімізації сплати податків".

Весь дохід акумулюється в таких компаніях, які мають значні валові доходи (понад 22 млрд за 2020 рік). При цьому податки до бюджету не сплачуються.

"В умовах ринкової економіки ціни на житло формує бізнес. Вони різні, так по Києву та Київській області ціна коливається від 18 тис грн до 100 тис грн за квадратний метр, при незначній різниці собівартості на будівництво такого житла", – пояснюють у Мінфіні.

У відомстві кажуть, що саме через надто велику різницю в ціні податки не мають значного впливу на його вартість.

Детальніше про те, як такі зміни можуть вплинути на вартість квадратних метрів читайте у публікації: Уряд хоче обкласти житло новим податком: чи подорожчають квартири на 20%

Більше про те, які саме податкові норми законопроєкту мають найсильніше вдарити по бізнесу Ахметова та інших олігархів ЕП писала у публікації Ахметов за все заплатить. Як Зеленський змусить олігархів платити більше податків: деталі таємного документа

Про вплив на громадян та податкове навантаження читайте у матеріалі: Податкова реформа Зеленського на підході: хто ще заплатить, крім олігархів

Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Економічна правда





