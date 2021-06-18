Борги на ринку газу перевищили 120 мільярдів гривень

Сума боргів, яка утворилася на ринку газу, перевищує 120 млрд грн, у "Нафтогазі" підтримують запропоновану парламентом реструктуризацію та готові брати участь в доопрацюванні відповідного законопроєкту.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" з посиланням на слова уповноваженого по роботі з органами держвлади Романа Супруна.

Він подякував Верховній Раді за ухвалення у першому читанні рамкового законопроєкту №3508-д щодо реструктуризації боргів на ринку газу. У "Нафтогазі" додали, що готові брати активну участь у його доопрацюванні до другого читання.

Як зазначив Супрун, його ухвалення стане відправною точкою для аудиту боргів, аналізу причин їх виникнення та остаточного врегулювання проблеми.

Він підкреслив, що сума накопичених на ринку газу боргів вже перевищує 120 млрд грн, і це питання вимагає якнайшвидшого вирішення.

"Втрата платоспроможності у великих споживачів та звуження ринку збуту через борговий тиск є серйозною проблемою. Якщо її не вирішувати, то це поступово послаблюватиме притік інвестицій в галузь, зокрема в сегмент видобутку, негативно впливатиме на активність замовників послуг з транспортування, зберігання газу.

В контексті "Північного потоку-2" все це становить значну загрозу для енергобезпеки країни", — пояснив він.

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Споживачі, комунальники та постачальники заборгували "Нафтогазу" 100 мільярдів. Що далі: три сценарії

Нагадуємо:

Верховна Рада на засіданні 15 червня підтримала у першому читанні доопрацьований законопроєкт 3508-д, яким пропонується механізм реструктуризації боргів теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ.До початку опалювального сезону Міненерго та Мінрегіон повинні вжити всіх необхідних заходів, щоб врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії.

Кабінет Міністрів на засіданні 26 травня доручив ряду міністерств і "Нафтогазу" реструктуризувати борги тепловиків за поставки газу в умовах спецобязательств, а також забезпечити ТКЕ газом за договорами.

Економічна правда