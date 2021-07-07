Курс валют на 7 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

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7 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,32 - 27,34 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:55 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США – 27,32 - 27,34 гривні;

Євро – 32,31 - 32,33 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,16 – 27,36 гривні. Євро купують по 32,08 гривні, продають по 32,42 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,20 - 27,28 гривні, євро - 32,20 - 32,34 гривні.

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Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки та встановив його на 7 липня на рівні 27,25 гривні.

6 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,29 - 27,31 гривні.

Економічна правда