Офіційний курс: гривня зміцнилась до долара і євро

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Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки та встановив його на 7 липня на рівні 27,25 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 32,26 грн (на 6 липня – 32,37 гривні).

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Нагадуємо:

6 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,29 - 27,31 гривні.

6 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,30 - 27,32 гривні.

Економічна правда